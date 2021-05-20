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Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні

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Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це заявив президент на пресконференції у відповідь на питання про можливу відставку Шмигаля через провалену вакцинацію, передає Цензор.НЕТ.

"Головний конфлікт між прем'єр-міністром і міністром охорони здоров'я, я став на бік прем'єр-міністра. Тому що дестабілізація уряду вплине на стабільність в Україні. І я вважаю, що це була відповідальність міністра охорони здоров'я і вважаю, що вони дуже мало працювали разом з головним санітарним лікарем. Степанов знає, що я до нього дуже добре ставився, що я йому говорив, що не потрібно усувати головного санітарного лікаря, потрібно працювати однією командою. Не потрібно усувати, в будь-якому випадку, прем'єр-міністра, всіх потрібно підключити", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про звільнення Степанова: Більше було неможливо працювати в такому режимі

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Когда вопреки Конституции Украины распускал ВР чё-то он о таких мелочах не задумывался.
  • Serg Sergeev
    С каких пор дестабилизация полного 0 как будет влиять.....
    Они и так или них-я не делают, или надо потом переделывать.....
    Так что можно кабмин менять хоть каждые полгода!
  • Ирина Мороз
    Подробно дважды рассусоливает дрязги между Шмыгалем и Степановым, но на вопрос о Татарове ответил, что обращайтесь к Андрею...
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