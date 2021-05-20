Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це заявив президент на пресконференції у відповідь на питання про можливу відставку Шмигаля через провалену вакцинацію, передає Цензор.НЕТ.

"Головний конфлікт між прем'єр-міністром і міністром охорони здоров'я, я став на бік прем'єр-міністра. Тому що дестабілізація уряду вплине на стабільність в Україні. І я вважаю, що це була відповідальність міністра охорони здоров'я і вважаю, що вони дуже мало працювали разом з головним санітарним лікарем. Степанов знає, що я до нього дуже добре ставився, що я йому говорив, що не потрібно усувати головного санітарного лікаря, потрібно працювати однією командою. Не потрібно усувати, в будь-якому випадку, прем'єр-міністра, всіх потрібно підключити", - зазначив президент.

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