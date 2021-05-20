Зеленський про зустріч Путіна і Байдена: Є ризик, що РФ натисне для зняття санкцій з "Північного потоку". Це буде особистий програш президента США

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна дуже необхідна, проте існує і низка ризиків для України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що зустріч потрібна, їм вирішувати, але тим не менше. Президент Байден знає мою позицію, ми її обговорювали з держсекретарем США, що вони питання український обговорюватимуть тільки в тому просторі і в тій адженді, яку будуть погоджувати з нами до цього. Чи є ризики, що деякі питання вони будуть піднімати незважаючи на наші домовленості? Упевнений, що такі ризики є", - заявив він.

Говорячи про ризики від цієї зустрічі, він зазначив: "наприклад, зараз я вважаю, що великий ризик, що вони (Росія. - Ред.) можуть натиснути на Сполучені Штати або у них будуть якісь домовленості, і зняти санкції з "Північного потоку". Там майже 95% побудовано, і 5% всього залишилося. Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Це говорю відверто, це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і нове перерозподіл сил і впливу", - сказав Зеленський, зазначивши, що в США розділилися думки на цей рахунок.

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