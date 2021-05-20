На Тернопільщині ремонтують 73 км дороги до Івано-Франківська, - ОДА
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільська ОДА.
Зазначається, що 73-кілометрова ділянка отримає двошарове покриття, укріплену основу, нову розмітку і бар'єрне огородження.
"Від початку будівельного сезону цьогоріч на об'єкті відфрезували майже 20 км старого покриття. Поточний середній ремонт на перехідному об'єкті 2020 року, автошляху Н-18 Івано – Франківськ – Бучач – Тернопіль, просунувся до села Доброполе", - зазначили в ОДА.
Крім того, у населених пунктах встановлять освітлення, пішохідні доріжки, замінять дорожні знаки та встановлять бар’єрне огородження. Очікується також відновлення моста в селі Струсів, який не ремонтувався понад 50 років - його з балкового перероблять в арковий.
Крім цієї дороги в межах президентської програми "Велике будівництво", на Тернопільщині ремонтують такі траси:
- М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (цю дорогу відновлюють разом із трасою М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, вони будуть об'єднані в найдовшу автодорогу країни - трасу, яка "зшиє" Україну зі заходу на схід - М-30 Стрий - Ізварине протяжністю 1392,3 км);
- М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече;
- Р-39 Броди-Тернопіль;
- Т-20-10 Збараж - Підволочиськ.
Як повідомляв раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році в Україні в ході президентської програми силами "Укравтодору" та місцевих адміністрацій планується оновити і побудувати 6500 км доріг.