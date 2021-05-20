На Тернопільщині ремонтують 73 км дороги до Івано-Франківська, - ОДА

Дорога Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль буде відремонтована до кордону з Івано-Франківською областю від смт Дружба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільська ОДА.

Зазначається, що 73-кілометрова ділянка отримає двошарове покриття, укріплену основу, нову розмітку і бар'єрне огородження.

"Від початку будівельного сезону цьогоріч на об'єкті відфрезували майже 20 км старого покриття. Поточний середній ремонт на перехідному об'єкті 2020 року, автошляху Н-18 Івано – Франківськ – Бучач – Тернопіль, просунувся до села Доброполе", - зазначили в ОДА.

Крім того, у населених пунктах встановлять освітлення, пішохідні доріжки, замінять дорожні знаки та встановлять бар’єрне огородження. Очікується також відновлення моста в селі Струсів, який не ремонтувався понад 50 років - його з балкового перероблять в арковий.

Крім цієї дороги в межах президентської програми "Велике будівництво", на Тернопільщині ремонтують такі траси:

- М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (цю дорогу відновлюють разом із трасою М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, вони будуть об'єднані в найдовшу автодорогу країни - трасу, яка "зшиє" Україну зі заходу на схід - М-30 Стрий - Ізварине протяжністю 1392,3 км);

- М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече;

- Р-39 Броди-Тернопіль;

- Т-20-10 Збараж - Підволочиськ.

Як повідомляв раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році в Україні в ході президентської програми силами "Укравтодору" та місцевих адміністрацій планується оновити і побудувати 6500 км доріг.

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