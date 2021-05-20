Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Аутсайдер Україна по вакцинації? По-перше, ми маємо з вами зрозуміти, що ми ... не країна Європейського Союзу, не країна НАТО. Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу з точки зору черги на поставку тих чи інших вакцин. І це крапка. І ми маємо це зрозуміти", - сказав він.
"Ті прямі контракти, як з Індією, так і з Pfizer були поза тих чи інших європейських програм, були на рівні, чесно вам скажу, складних домовленостей керівництва України - президента, прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я", - додав він.
"Я вважаю, що дуже несправедлива ситуація у світі, у нас немає такого гучного голосу серед країн ЄС. Порівнювати відсоток вакцинованих несправедливо. Ми, попри те що ми не в пріоритеті ЄС і НАТО, зробили більше вакцин, ніж деякі країни ЄС", - додав Зеленський.
Президент також зазначив, що як тільки в Індії покращиться ситуація із захворюваністю, Serum Institute надасть Україні 10-15 млн доз вакцин.
Загалом, за його словами, Україна законтрактувала 45-47 млн вакцин проти COVID-19.