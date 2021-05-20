Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу

Порівнювати відсоток вакцинованих проти коронавірусу в Україні та ЄС несправедливо.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Аутсайдер Україна по вакцинації? По-перше, ми маємо з вами зрозуміти, що ми ... не країна Європейського Союзу, не країна НАТО. Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу з точки зору черги на поставку тих чи інших вакцин. І це крапка. І ми маємо це зрозуміти", - сказав він.

"Ті прямі контракти, як з Індією, так і з Pfizer були поза тих чи інших європейських програм, були на рівні, чесно вам скажу, складних домовленостей керівництва України - президента, прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я", - додав він.

"Я вважаю, що дуже несправедлива ситуація у світі, у нас немає такого гучного голосу серед країн ЄС. Порівнювати відсоток вакцинованих несправедливо. Ми, попри те що ми не в пріоритеті ЄС і НАТО, зробили більше вакцин, ніж деякі країни ЄС", - додав Зеленський.

Президент також зазначив, що як тільки в Індії покращиться ситуація із захворюваністю, Serum Institute надасть Україні 10-15 млн доз вакцин.

Загалом, за його словами, Україна законтрактувала 45-47 млн ​​вакцин проти COVID-19.

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