При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що при ньому жоден журналіст не був убитий, і він не хоче, щоб це змінилося.

"Я не хочу, щоб це змінилося. Але при мені жоден журналіст так не пішов з життя (не був убитий. - Ред.)", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про вбивство журналіста Павла Шеремета, передає Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що йому невідомо, хто є вбивцею журналіста Шеремета, а також він не знає, чи причетні обвинувачені на цей момент особи до цього злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський. ВIДЕО

"Імовірність причетності під час минулої каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов'язані з контррозвідкою, напевно є", - уточнив Зеленський.

Він зазначив, що йому дуже шкода, що коли вбили Шеремета, він не був президентом, адже ті органи, які, можливо, мають до цього стосунок, не зробили б цього.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".