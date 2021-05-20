Зеленський - це вирок не Порошенку, а всій Україні, - заява "ЄС"

У "Європейській Солідарності" прокоментували заяву Зеленського про те, що він став вироком п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила пресслужба політсили.

"Зеленський - не вирок Порошенку. Зеленський особисто, його дилетантизм і некомпетентність - це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тис. українців, які померли від COVID-19, Зеленський, як особисто відповідальний за провал вакцинації, став смертним вироком. І це лише за офіційними даними, які сфальсифіковані. А за даними Національної академії наук, Зеленський став смертним вироком для майже 150 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" зазначили, що Зеленському потрібно нести відповідальність за власну діяльність і бездіяльність, а не перекладати її на попередників, власний уряд або міністрів.

"Зеленський сам по собі, країна сама по собі як паралельні прямі, які ніколи не перетинаються - загальне враження від його пресконференції", - наголосили в політсилі.

Нагадаємо, в ході пресконференції Зеленський заявив, що став вироком для Порошенка.

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