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Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати

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Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що після проведення запланованої ревізії державних дач там не проживатимуть люди, як-небудь пов'язані з ним.

"Я попросив повну ревізію всього, вони всі повинні виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною", - сказав Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що після ревізії державних дач буде представлена ​​концепція щодо Конча-Заспи, Пущі-Водиці та ВДНГ: хто там буде жити і на яких умовах.

Крім того, Зеленський зазначив, що відкритим залишається питання, чи можуть діючі чиновники на час своєї каденції за ринковими цінами орендувати житло, яке перебуває в держвласності.

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Топ коментарі

  • Serg Sk ee8b1a76
    А сам ты **** съедишь с госдачи ?
  • Olexandr Chornogorodskij
    все дачі для дєток! в нашем квартале сіроток много
  • Підлога Маккартні
    Это будет как с цикавым ришеннням по снижению тарифов, которое сначала нашли, а потом протеряли. Так что никто никуда не уедет, а заедет еще больше Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать - Цензор.НЕТ 2068
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