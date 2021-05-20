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Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю

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Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю
Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає активної роботи від всієї судової системи, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже чекаємо, коли буде серйозно працювати вся судова система, судова галузь включаючи Антикорупційний суд. Ми дуже хочемо, щоб за три копійки не відпускав той чи інший суд людей, хабарників", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що робить все для того, щоб на них не було впливу.

"Ми чули НАБУ і розуміли, що треба дуже швидко завантажити роботу Антикорупційний суд, і ми всі вважали, думали і ще в це дуже віримо, що будуть вироки. Саме вироки від роботи НАБУ. Є тільки один суд, який дає ці вироки - це саме вироки Антикорупційного суду. І для нас дуже важливо, щоб вони були чіткими, жорсткими, ці вироки. Я їх не бачу, але я вірю", - підкреслив президент.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    потерпевший хочет по-жёстче? Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 4502

    Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 6315
  • Вла
    з'ясувалося ще одне амплуа талановитого блазнюка: він - антикорупційний почекун.
    Можна навіть запропонувати нову назву - криворога почекандра.
  • Александр b9c4d8fd
    ОЯЕ! Адепт веры адвентистов судебной системы трёх копеек, митрополит янелох зеленый первый. Дай Бог и последний.
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