Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає активної роботи від всієї судової системи, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже чекаємо, коли буде серйозно працювати вся судова система, судова галузь включаючи Антикорупційний суд. Ми дуже хочемо, щоб за три копійки не відпускав той чи інший суд людей, хабарників", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що робить все для того, щоб на них не було впливу.

"Ми чули НАБУ і розуміли, що треба дуже швидко завантажити роботу Антикорупційний суд, і ми всі вважали, думали і ще в це дуже віримо, що будуть вироки. Саме вироки від роботи НАБУ. Є тільки один суд, який дає ці вироки - це саме вироки Антикорупційного суду. І для нас дуже важливо, щоб вони були чіткими, жорсткими, ці вироки. Я їх не бачу, але я вірю", - підкреслив президент.

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