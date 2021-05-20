Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед політиків, що обіймали посаду президента України, найвищий баланс довіри - до чинного глави держави Володимира Зеленського, проте найкращим українці вважають Леоніда Кучму.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 16-18 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Серед політиків, які обіймали посаду Президента України, найвищий рейтинг довіри до чинного Глави держави В.Зеленського (довіряють – 46%, не довіряють – 51%). Л.Кучмі довіряють 36%, не довіряють – 58%. Л.Кравчуку довіряють 36%, не довіряють – 53%. В.Ющенку довіряють 29%, не довіряють – 66%. П.Порошенку довіряють – 24%, не довіряють – 75%. В.Януковичу довіряють 15%, не довіряють – 82%. У порівнянні балансу довіри/недовіри на другому році президенства ситуація у В.Зеленського помітно відрізняється у кращий бік, аніж у двох його попередників П.Порошенка та В.Януковича", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Серед усіх президентів незалежної України, як і минулого року, вважають найкращим Л.Кучму (23%). 18% відповіли, що найкращим президентом є В.Зеленський, 14% вважають, що найкращим був П.Порошенко, 13% вважають, що найкращим був В.Янкукович, 12% - Л.Кравчук та лише 7% - В.Ющенко. Водночас, 9% відповіли, що жоден з них не був найкращим, ще 5% - не змогли відповісти", - зазначається в дослідженні.









Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 16-18 травня 2021 року.