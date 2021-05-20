Палестинці підбили ізраїльський автобус російською ракетою "Корнет", - блогер
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише блогер Олексій Желєзнов.
"Терористи випустили протитанкову ракету "Корнет" російського виробництва по автобусу біля паркану безпеки на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази. Транспорт був порожній, але солдат ЦАХАЛу, який стояв поруч, дістав легкі поранення осколками", - йдеться в повідомленні.
У лікарні "Барзілай" в Ашкелоні, куди був доставлений поранений, повідомили, що солдату проводиться лікування у відділення невідкладної допомоги, де з його тіла дістають осколки.
"Одночасно терористи обстрілюють південні прикордонні населені пункти. Ракетний обстріл Ізраїлю відновився після мовчання, яке тривало 8 годин. Це був не перший обстріл з Гази із застосуванням протитанкових ракет "Корнет" в ході операції "Страж стін", розпочатої після ракетного обстрілу з Гази 10 травня. Терористи використовують ці ракети для обстрілу військових і цивільних транспортних засобів", - додав Желєзнов.