Європейська дорога Р-15 вже цього року об'єднає курортні міста Львівщини

На Львівщині укладають фінальний шар покриття на автодорозі Р-15 "Ковель - Володимир-Волинський – Червоноград - Жовква", протяжністю 151 км. Вона об'єднує обласні й районні центри північних і західних областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Великого будівництва" у Facebook.

Зазначається, що відновлення автотраси дозволить з'єднати курортні міста Львівської області якісною дорогою європейського рівня.

Підрядник "Автомагістраль-Південь" у ході президентської програми "Велике будівництво" виконує поточний середній ремонт траси одночасно на двох ділянках: км 89+538 - км 114+311 (буде завершено в липні 2021 року) і км 137+000 - км 159+780 (буде завершено у вересні 2021 року).

У ремонті беруть участь 140 працівників і 100 одиниць спецтехніки.

Раніше в інтерв'ю журналу MINTRANS заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що "кожна гривня, вкладена в будівництво доріг, приносить 5-8 гривень в економіку за рахунок суміжних галузей". Він також нагадав, що за прогнозами аналітиків Київської школи економіки, протягом наступних п'яти років "Велике будівництво" призведе до кумулятивного зростання ВВП на 4,4%.

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