Директор департаменту кадрової політики Міноборони Яцино саботує реформи в армії, - військовослужбовець Олег Громадський

Олег Яцино побоявся, що в разі реалізації кадрової реформи йому доведеться висувати свою кандидатуру на конкурс. Завдяки впливу на міністра оборони він домігся, що групу експертів з питань кадрової політики скоротили, і тепер займатися реформою нікому.

Про це пише у фейсбуці військовослужбовець Олег Громадський, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про кадрову реформу в армії – одну з 10 реформ, які Міноборони, за словами Громадського, впроваджує "під тиском західних партнерів".

Експертна група з питань кадрової політики та соцзахисту опублікувала план реалізації реформи. Але цей план, як стверджує Громадський, обурив директора Департаменту кадрової політики Міноборони Яцино.

"Яцино прибіг до кабінету керівника цієї групи і почав висловлювати своє невдоволення цією пропозицією. Тому що, якщо його реалізувати, то йому доведеться йти на конкурс. На конкурсі потрібно складати іспити на загальні навички (вербальне і абстрактне мислення). Він боїться, що не здасть їх, і його звільнять з посади", - пояснив військовослужбовець.

За словами Громадського, Яцино скористався впливом на міністра і через 3 дні видав Директиву про оргзаходи, згідно з якою експертів-розробників плану реформи скорочують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Таран займається тим, що виходить за межі його компетенції, і провалює те, чим повинен займатися, - нардеп "Голосу" Рахманін

"Він підвів під скорочення і звільнення всю групу і зупинку реформи кадрового менеджменту. Тому що після їх звільнення не буде кому тримати кадровиків на необхідному напрямі. Крім того, цим скороченням звільняють ще 5 кураторів інших проєктів. Реформи в МОУ саботуються системою!!" - стверджує Громадський.