Прогнозую, що по Козаку буде заочне досудове розслідування, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція "Слуга народу") прогнозує проведення заочного досудового розслідування у справі народного депутата Тараса Козака (фракція "Опозиційна платформа - За життя").

Про це він заявив сьогодні журналістам в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про Козака, то очевидно, я прогнозую, буде заочне досудове розслідування, але для цього необхідно зібрати чіткий перелік доказів, експертиз. Тому я розумію, що правоохоронні органи поспішають повільно за цим кейсом. Однозначно, цю справу розглядатимуть у найвищих судових інстанціях і не лише України, я маю на увазі, зокрема, Європейський суд з прав людини", - сказав Монастирський.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.