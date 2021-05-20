Прогнозую, що по Козаку буде заочне досудове розслідування, - глава правоохоронного комітету ВР Монастирський
Про це він заявив сьогодні журналістам в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми говоримо про Козака, то очевидно, я прогнозую, буде заочне досудове розслідування, але для цього необхідно зібрати чіткий перелік доказів, експертиз. Тому я розумію, що правоохоронні органи поспішають повільно за цим кейсом. Однозначно, цю справу розглядатимуть у найвищих судових інстанціях і не лише України, я маю на увазі, зокрема, Європейський суд з прав людини", - сказав Монастирський.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.