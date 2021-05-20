Тільки силою і посадками можна навести порядок в "Укрзалізниці", - Зеленський
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції.
"Зараз ми, перш за все уряд, знову тиснемо, щоб звільнити керівництво "Укрзалізниці". І це буде постійно, поки не зміняться всі ланки, починаючи з вищої, і до нижчих. Тому що це підприємство є банкрутом вже багато років. І тільки силою, посадками можна там навести порядок", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що накопичення кредитів, які бралися в минулі роки під високі ставки, фактично призвело до банкрутства "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" має кредитну заборгованість на сотні мільйонів доларів. Вони брали кредити на 100, 200, 300 мільйонів доларів під 10-12%. До мене - при мені цього не було. На цьому заробляла та чи інша "прокладка", - сказав Зеленський і зазначив, що більше такого допускати не можна.