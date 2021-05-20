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Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що запитання "Путін - вбивця?" може коштувати сотню життів українських воїнів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, після пресконференції журналістка телеканалу "Прямий" підійшла до президента і запитала: "Чи можете ви назвати Путіна вбивцею?"

""Через ваше запитання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?" - відповів президент.

Нагадаємо, в ході пресконференції Зеленський заявив, що дуже обережно ставиться до характеристики президента РФ: "Для мене пріоритет - закінчити війну, а потім я скажу, що я про кого думаю".

Також читайте: Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю

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Топ коментарі

  • Злой Карлик
    Ответ на этот вопрос может стоить целой КИНОСТУДИИ ишака оманского в маЦкве.
  • metal35
    Какой же зеля чмырина и ссыкливый упырь!
  • Alex Tom
    І квартири в Криму.
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