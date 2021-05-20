ВР прийняла за основу законопроєкт щодо окремих питань приєднання до газотранспортної та газорозподільної системи
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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення проголосували 284 народні депутат.
Перед голосуванням міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що на ринку газу існує проблема з приєднанням до газотранспортних мереж.
"Мета законопроєкту - підняти на законодавчий рівень вирішення цих питань", - підкреслив він.