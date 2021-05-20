ВР прийняла за основу законопроєкт щодо окремих питань приєднання до газотранспортної та газорозподільної системи

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.