Вперше в історії головою місії України при НАТО може стати жінка. Кандидат саме проходить сертифікацію, - Кулеба
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Зараз завершується оформлення голови місії України при НАТО, кандидатом на цю посаду вперше в історії України є жінка.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це нова кандидатура, це жінка. Це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії", - сказав Кулеба журналістам у Києві в четвер.
Міністр зазначив, що на даний момент завершується оформлення посла в НАТО.
"При міжнародній організації не потрібен агреман, там треба пройти сертифікацію з безпеки, і саме зараз людина її проходить", - додав Кулеба.