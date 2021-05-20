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Вперше в історії головою місії України при НАТО може стати жінка. Кандидат саме проходить сертифікацію, - Кулеба

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Вперше в історії головою місії України при НАТО може стати жінка. Кандидат саме проходить сертифікацію, - Кулеба
Зараз завершується оформлення голови місії України при НАТО, кандидатом на цю посаду вперше в історії України є жінка.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це нова кандидатура, це жінка. Це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії", - сказав Кулеба журналістам у Києві в четвер.

Міністр зазначив, що на даний момент завершується оформлення посла в НАТО.

"При міжнародній організації не потрібен агреман, там треба пройти сертифікацію з безпеки, і саме зараз людина її проходить", - додав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Корабельная сосна?
    Мендель? (как раз ей обещали "на ступеньку выше")
    Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2202
  • Solomon c5c4359c
    Мандель? Капец насосала!
  • Стас Белов fce31e0a
    Именно так как Вы подумали! При чем некоторые сертифицируют ее несколько раз.
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