Відновлювати міжнародні подорожі ще рано, - представник ВООЗ Клюге
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Директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство ANSA.
Як зазначив Клюге на пресконференції, відновлювати міжнародні поїздки "поки небезпечно".
"Прямо зараз, перед лицем загрози, що зберігається, і нової невизначеності, ми повинні й надалі проявляти обережність і переосмислити або уникати міжнародних поїздок", - сказав він.
Про відновлення міжнародних поїздок у світі заговорили враховуючи темпи вакцинації від коронавірусу. Наприклад, сьогодні Рада ЄС дозволила в'їзд вакцинованим проти COVID туристам.
Нагадаємо, вже найближчим часом Європейський союз планує запустити систему COVID-паспортів, що дасть змогу вже цього літа відновити туризм.