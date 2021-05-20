Кубраков обіцяє поширити реформи дорожньої галузі на все міністерство

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков обіцяє продовжити реформування дорожньої галузі й поширити принципи, які показали свою ефективність, на інші галузі, за які відповідає його відомство.

Про це Кубраков заявив із трибуни Ради перед голосуванням за його призначення.

"Уже за перший рік президентської програми "Велике будівництво" Україна отримала рекордну кількість оновлених доріг. До минулого року в Україні ніхто не міг повірити, що в Україні можуть бути хороші нові дороги і це досягнення важко заперечити, тому новими дорогами їздять і їздитимуть усе ще багато й багато років. І це тільки за результатами 2020 року. Загалом за результатами 2020-го і 2021-го ми відремонтуємо майже 40 % основної мережі доріг нашої держави. Це близько 9000 км доріг тільки державного значення. За цей період не було улюблених областей, як було раніше - була Вінницька область, була Львівська область, була Донецька область. Дуже символічно, що в минулому році найбільше відремонтовано доріг у Закарпатській і Луганській областях ", - підкреслив Кубраков.

За його словами, в цих областях узагалі не ремонтувалися дороги останні десятиліття.

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"По всій країні з'являються нові дороги, і тут немає ніякої політичної складової. ... На прикладі доріг нашій команді вдалося довести, що українська держава здатна вирішувати проблеми, які накопичувалися роками. ... Торік тільки в нашому проєкті, за який відповідав Укравтодор, було створено приблизно 50 000 робочих місць, ще приблизно 150 000 робочих місць - у суміжних галузях. 1,5 % ВВП - це статистика НБУ, КШЕ, Ukrainian outlook було сформовано коштом Великого будівництва", - підкреслив міністр.

"Ми розморозили й завершили десяток довгобудів у різних куточках України, знищили недобудовані пам'ятники корупції та неспроможності. Я можу перелічити сотні таких об'єктів по всій країні. .... На відомому довгобуді України - Запорізькому мосту вже відкрито рух першим балковим мостом наприкінці минулого року . Цього року ми відкриваємо проїзд уже вантовим мостом. Галузь почала швидко й ефективно за єдиними і чіткими прозорими правилами ", - додав Кубраков.

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"Моє завдання навести порядок і в інших галузях, так само як у дорожній. На чому б хотілося окремо наголосити - я не буду шукати винних попередників, тому що багато проблем в області накопичувалося не одне десятиліття. Я добре це побачив на посаді керівника "Укравтодору", тому що якщо інфраструктура була недоінвестована 20-30 років, то шукати винних попередників - досить складно. Наше завдання просто вирішити всі ці непрості проблеми так само, як ми це робимо в дорожній галузі", - резюмував він.