Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко

Останні рішення Кабміну призведуть до збільшення тарифів на газ для населення і непомірних витрат з бюджетів громад на опалення комунальних установ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко, висловлюючи позицію місцевих лідерів.

Він нагадав, що з 20 травня припиняється обов'язок "Нафтогазу" постачати підприємствам природний газ в режимі "покладання спеціальних обов'язків", який передбачав обов'язковість поставок природного газу за фіксованою ціною, без передоплати.

"Його скасування означає, що тепер підприємства купуватимуть газ у "Нафтогазу" чи інших постачальників за ринковими умовами. "Нафтогаз" уже виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, добове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення і неплатежів за спожиті комунальні послуги, непомірні витрати бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для дитячих садків, шкіл, лікарень", - зазначив Кличко.

Він зазначив, що місцеве самоврядування виконало свої зобов'язання щодо меморандуму між урядом, "Нафтогазом", НКРЕКП і Асоціацією міст України щодо врегулювання ситуації. Зокрема, не збільшувати тарифи впродовж опалювального сезону і забезпечити безперебійне надання послуг громадянам. Тоді як уряд відмовився від виконання умов меморандуму, які взяв на себе.

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"Компенсація втрат комунальним підприємствам не здійснюється, що не дозволяє почати підготовку до опалювального сезону. Рахунки комунальних підприємств теплопостачання заарештовують, блокують роботу підприємств, люди залишаються без зарплат. Таким чином уряд і "Нафтогаз" своїми діями вже у травні залишають 120 міст - 5 мільйонів громадян - без гарячої води. А бюджетні установи - без газу. З жовтня ж усе населення може залишитися без централізованого опалення", - пояснив Кличко.

Він озвучив вимоги представників місцевого самоврядування: розблокувати рахунки комунальних підприємств і припинити нарахування штрафів; компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли через рішення державної влади; гарантувати поставки газу комунальним підприємствам за прийнятною ціною і прийняти законопроєкт, який забезпечить реструктуризацію боргів КП.