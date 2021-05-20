Окупанти з початку доби 4 рази порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу населених пунктів Троїцьке та Авдіївка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки - ще і з великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Гнутове окупанти здійснили обстріл у сторону позицій українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів.
Бойових втрат серед українських захисників немає. У відповідь на обстріли противника воїни відкривали вогонь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 5 гектарів території і передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.