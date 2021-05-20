"Якщо інфраструктура була недоінвестована 20-30 років, то шукати винних попередників - досить складно", - Кубраков
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кубраков заявив з трибуни Ради перед голосуванням за його призначення.
"Уже за перший рік президентської програми "Велике будівництво" Україна отримала рекордну кількість оновлених доріг. До минулого року в Україні ніхто не міг повірити, що в Україні можуть бути хороші нові дороги і це досягнення важко заперечити, тому новими дорогами їздять і будуть їздити всі ще багато і багато років. І це тільки за результатами 2020 року. В цілому за результатами 2020 і 2021 ми відремонтуємо майже 40% основної мережі доріг нашої держави. Це близько 9000 км доріг тільки державного значення. За цей період не було улюблених областей, як було раніше - була Вінницька область, була Львівська область, була Донецька область. Дуже символічно, що торік найбільше відремонтовано доріг у Закарпатській і Луганській областях", - підкреслив Кубраков.
За його словами, в цих областях взагалі не ремонтувалися дороги останні десятиліття.
"По всій країні з'являються нові дороги і тут немає ніякої політичної складової. ... На прикладі доріг нашій команді вдалося довести, що українська держава здатна вирішувати проблеми, які накопичувалися роками. ... Торік тільки в нашому проєкті, за який відповідав Укравтодор, було створено приблизно 50 000 робочих місць, ще приблизно 150 000 робочих місць у суміжних галузях. 1,5% ВВП - це статистика НБУ, КШЕ, Ukrainian outlook було сформовано за рахунок Великого будівництва", - підкреслив міністр.
"Ми розморозили і завершили десяток довгобудів у різних куточках України, знищили недобудовані пам'ятники корупції і неспроможності. Я можу перерахувати сотні таких об'єктів по всій країні. .... На відомому довгобуді України - Запорізькому мосту - вже відкрито рух по першому балочному мосту наприкінці минулого року. Цього року ми відкриваємо проїзд вже по вантовому мосту. Галузь почала швидко й ефективно розвиватися за єдиними і чіткими прозорими правилами", - додав Кубраков.
"Моє завдання навести порядок і в інших галузях, так само як у дорожній. На чому б хотілося окремо наголосити - я не буду шукати винних попередників, тому що багато проблем в області накопичувалося не одне десятиліття. Я добре це побачив на посаді керівника "Укравтодору", тому що якщо інфраструктура була недоінвестована 20-30 років, то шукати винних попередників - досить складно. Наше завдання просто вирішити всі ці непрості проблеми так само, як ми це робимо в дорожній галузі", - резюмував він.