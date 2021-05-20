Шабунін: Татаров збирається закрити готову до передачі в суд справу "Роттердам+"

Заступник голови ОП Олег Татаров пообіцяв прокурору Денису Демківу, який веде справу "Роттердам+", посаду керівника одного з відділів САП. Натомість Демків має закрити справу.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що попереднього прокурора у справі "Роттердам+" відсторонили після того, як він тричі намагався закрити справу. Його послідовник Денис Демків, за словами Шабуніна, не може похвалитися жодним вдалим завершенням серйозного провадження.

"Замість успішних кейсів щодо топпосадовців, Демків навпаки прославився закритими справами: наприклад, щодо судді, якого викрили на отриманні хабаря. Нас ще раніше здивувало, що він пішов на конкурс на керівника відділу САП. В Демківа просто не має результату, який він може продемонструвати", - пише Шабунін.

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За його даними, Татаров, що раніше надавав адвокатські послуги олігархові Ахметову, пообіцяв Демківу перемогу в конкурсі на посаду в обмін на закриття справи.

"Це дуже мило, бо окрім Демківу перемогу Татаров (саме він веде конкурс від ОП) пообіцяв також Слузі Костіну і львівському прокурору Войтенку. Всіх трьох "героїв" ОП тупо розводить, бо нікому не може нічого гарантувати (через блокуючий голос міжнардних експертів в комісії)", - стверджує Шабунін.

Він нагадав, що при найменшій спробі маніпулювати конкурсними балами вже через годину знатимуть "Західні столиці".