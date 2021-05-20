Новини • Мовне питання

Міськрада Миколаєва не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної, - Кремінь

5 10364
Миколаївська міська рада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 "Про надання російській мові статусу регіональної мови Миколаєва", - написав Кремінь.

Мовний омбудсмен розмістив протокол поіменного голосування за це рішення, яке не набрало необхідної кількості голосів.

"Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування", - підкреслив він.

Читайте також: Мовний омбудсмен має намір вимагати позбавляти мандатів депутатів, які розмовляють російською: "Хіба таке можливо на 30-му році незалежності?"

Міськрада Миколаєва не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної, - Кремінь 01
Міськрада Миколаєва не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної, - Кремінь 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Для україномовних громадян мовного питання не існує !!! Мовне питання ,це маячня адептів "Русского мира" !!!)))
  • Нестор Нетописець
    А толку? Ці "статуси" відмінено Законом України про державну мову.
  • Пенсіонер Петренко
    Іване , росіяни не є корінним народом України оскільки вони мають власну державу , куди вони можуть повернутися , якщо їх щось не влаштовує в країнах проживання і вони ( або їх предки ) переселилися до України . Етнічні росіяни , громадяни України , є українцями російського походження .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини