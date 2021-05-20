До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання щодо вакцинації від коронавірусу в країні. Очільник МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх охочих.