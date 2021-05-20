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До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко

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До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання щодо вакцинації від коронавірусу в країні. Очільник МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх охочих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

"Віктор Ляшко зазначив, що ставить перед собою амбітні цілі до кінця 2021 вакцинувати проти COVID-19 усіх, хто цього хоче", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня парламент призначив як нового міністра охорони здоров'я колишнього головного санлікаря Віктора Ляшка.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5247 До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7458
  • БОРЯ ВАВКИН
    я до конца года планирую стать космонавтом. но

    но я же не триндю на весь мир о своих "планированиях" имеющих такую же. для всех остальных. ценность как прошлогодний анализ мочи на сахар или кала на глисты До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9884

    рассказывай не о планах а о свершениях До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
  • Evgeny N
    "намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих" Источник: https://censor.net/ru/n3266588

    Кількість бажаючих вакцинуватися вони будуть корегувати теж самі. Центр опитів Разумкова їм в цьому допоможе, коли опублікує статистику, що бажаючих вакцинуватися в країні не більше 200тис.
    А вартість пальта вже, мабуть, перевищила 700тис... Є до чого йти!
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