Якщо "Північний потік-2" буде реалізовано, це буде поразка дипломатії США, - Кулеба

Офіційна позиція США щодо російського проєкту "Північний потік-2", незважаючи на можливе скасування санкцій, залишається незмінною - він є непотрібним для Європи. Тому його реалізація означатиме поразку американської дипломатії.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Офіційна позиція США залишається незмінною. Вони вважають, що "Північний потік-2" є поганим проєктом і непотрібним проєктом. І вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проєкт - просто менш конфліктним способом", - зазначив Кулеба, коментуючи інформацію про можливе скасування санкцій США проти "Північного потоку-2".

Він допустив, що, можливо, адміністрація Байдена обрала "більш гнучкий спосіб перешкодити реалізації проєкту".

"Але якщо цей проєкт (Північний потік-2 - ред.) таки буде реалізовано, то тоді виходить, що це буде поразка американської дипломатії", - підкреслив міністр закордонних справ.

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