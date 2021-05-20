"Антонов" підтвердив, що перевіз вантаж із Білорусі в Сербію. Каже, під санкції транспортування не підпадає
Офіційне пояснення опубліковано на сторінці "Антонова" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" виконала даний рейс на підставі підписаних контрактів, з виконанням усіх міжнародних норм і правил здійснення авіаційних вантажних перевезень. Транспортування було виконано строго відповідно до національного законодавства країн за маршрутом", - сказано в повідомленні.
Дорогою літак сідав в Угорщині, щоб усунути технічну несправність, зазначили в компанії.
"Такі перевезення не підпадають під санкції України (країни експлуатанта), Європейського Союзу (країни за маршрутом) і Великої Британії (країни, де перебувають перестрахувальники літаків ДП "Антонов")", - стверджують в ДП.
Раніше балканська служба "Радіо Свобода" повідомила, що Ан-124 перевозив два винищувачі МіГ-29 і вимушено сів у Будапешті. На думку видання, таке транспортування могло порушувати введені країнами-членами ЄС і НАТО санкції.
"Антонов" вказує, що згідно з умовами підписаного контракту не може розголошувати третім особам подробиці перевезення і характер вантажу.