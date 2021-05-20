Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні

Автор дизайну блуз, в яких президент і перша леді сфотографувалися до дня вишиванки, стверджує, що черпав натхнення в традиційному вбранні Дніпропетровщини.

Про це Артем Климчук розповів у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час створення вишиванки для Володимира (Зеленського - ред.) за основу ми взяли національний костюм дніпропетровського регіону. Для сходу України боковий розріз на сорочці був досить поширеним елементом. Він був дуже популярний у ХІХ столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз", - пояснив Климчук.

Дослідниця українського традиційного одягу Марія Квітка розповіла, що одяг президента створено за старовинним зразком кінця ХІХ століття. За її словами, крій із косим воротом був на той час популярним не лише в Росії, а й по всій Європі.

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"До того ж, як в Україні, так і в Росії, Білорусі, Литві і т.д. до появи цього косого вороту селяни носили лише сорочки із розрізом посередині, що не дає нам права визначати за кроєм приналежність сорочки до якоїсь одної території, мода розвивалась всюди паралельно. Українських сорочок такого типу збереглось дуже багато, сотні, якщо не тисячі", - зазначила Квітка.

З нею не згодна етнолог Оксана Косміна, з якої поспілкувалися журналісти "Громадського".

"Розріз збоку, ще більш підкреслений тонкою смугою вишивки, як на фото Зеленського, візуально не сприймається як деталь української сорочки. Такий розріз більш характерний для російських і білоруських вишивок. З крою, з розташування орнаменту, з композиції вишивки не зчитується, що це автентична українська річ. Але так само це не російська сорочка. Я сказала б, це не дуже вдалий сучасний новотвір", — каже Косміна.

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А етнофотографка Анна Сенік вважає, що президент одягнувся в цей день не гірше, ніж більшість українців.

"Це навіть не вишиванки, а сорочка і блузка, що за кроєм, формою та орнаментом їх нагадують. Стилізація під традиційну вишиту сорочку, а не відтворення якогось автентичного зразка. Такі сорочки найпоширеніші у Наддніпрянщині, Поліссі. Маю на увазі застібку, бо у вишивці лише рослинний орнамент. У дружини взагалі радше вишита блузка, а не вишиванка. Вишиванка у президента не гірша, ніж новороби з трояндами, які сьогодні вдягли більшість українців", — вважає Сенік.