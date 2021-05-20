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Російські актори Копилов, Петренко і Миронова внесені до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, - МКІП

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Російські актори Копилов, Петренко і Миронова внесені до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, - МКІП
Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло трьох акторів із РФ до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

"11 травня 2021р. в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича і Миронову Марію Андріївну", - сказано в повідомленні

Відповідним наказом Мінкультури від 19 травня ці особи були включені до переліку.

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"Процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" у списки Міністерство культури й інформаційної політики не наділене", - зазначили в міністерстві.

На даний момент у цьому переліку перебуває 192 особи.

Топ коментарі

  • Bandera Rosa
    -- актёра Зеленского в списке не хватает -- для полной безопасности Украины...
  • Артм Воронцов
    без кацапов Украина будет только лучше - это неоспоримый факт!......
  • Панас Стець
    фотографии этих мацковских передастов в стулию!
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