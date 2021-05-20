Російські актори Копилов, Петренко і Миронова внесені до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, - МКІП

Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло трьох акторів із РФ до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

"11 травня 2021р. в Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення в перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича і Миронову Марію Андріївну", - сказано в повідомленні

Відповідним наказом Мінкультури від 19 травня ці особи були включені до переліку.

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"Процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" у списки Міністерство культури й інформаційної політики не наділене", - зазначили в міністерстві.

На даний момент у цьому переліку перебуває 192 особи.