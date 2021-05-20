Обвинуваченому у вбивствах і тортурах терористові Безлеру російський суд призначив $4 тис. моральної компенсації у справі малайзійського Боїнга

Російський суд зобов'язав групу розслідувачів Bellingcat виплатити колишньому командиру російських гібридних сил на Донбасі, російському офіцеру Ігорю Безлеру 340000 рублів (4,6 тисячі доларів) - як компенсацію моральної шкоди, нібито заподіяної статтями розслідувачів про його причетність до збитого малайзійського Боїнга MH-17.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донбас.Реалии

Ігор Безлер так і не став одним із обвинувачених суду в Нідерландах, який розглядає справу MH-17. Хоча він фігурує у справі і навіть свідчив міжнародній Спільній слідчій групі. Зараз підсудними є Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Докази причетності Безлера до збивання пасажирського літака, крім того, що він командував збройними формуваннями Росії на Донбасі, в Bellingcat вважають 2 перехоплення телефонних розмов. Їх опублікувала Служба безпеки України.

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Одна з них - це розмова, яка відбулася за кілька хвилин до катастрофи, де один із бойовиків з позивним "Найманець" дзвонить Безлеру і каже, що "пташка" (мається на увазі літак) полетіла в його (Безлер) напрямку. Друга - розмова, що відбулася через 20 хвилин після катастрофи, де Безлер дзвонить іншому представнику російських гібридних сил і повідомляє про збиття літака.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.