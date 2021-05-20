Референдум можна порівняти зі скальпелем. Важливо, щоб він не потрапив у погані руки, - Разумков

Референдум можна порівняти зі скальпелем - його ефективність залежить від того, у чиїх руках є цей інструмент, вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Давайте підійдемо фахово до цього питання. Референдум - такий ефективний інструмент, завдяки якому ми отримали свого часу незалежність. Але референдум я люблю порівнювати зі скальпелем - у руках хірурга це може врятувати країну. Важливо, щоб він не потрапив у погані руки", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про можливість проведення референдуму про статус Донбасу.

Він наголосив, що не бачив поки що пресконференції глави держави і не коментуватиме голослівно.

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"Я думаю, що ми завжди, як влада, повинні виходити з інтересів нашої держави і діяти виключно для того, щоб повернути свої території. Ви розумієте, що таке референдум? Треба розуміти, які питання виносяться, який буде наслідок і що ми хочемо там обговорити", - зазначив спікер парламенту.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції в четвер сказав про можливість проведення референдуму з питання щодо ситуації на Донбасі.