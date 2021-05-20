Зеленський підписав закон про врегулювання статусу працівників Служби судової охорони

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вносить зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких правових актів щодо врегулювання окремих питань правового статусу працівників Служби судової охорони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Служба судової охорони почала формуватися з квітня 2019 року відповідно до Закону "Про судоустрій і статус суддів" задля підтримання громадського порядку в суді, охорони судових приміщень, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей. З часом стала очевидною низка проблемних питань, що перешкоджають розвитку Служби", - говориться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що, зокрема, з'явилася потреба в зарахуванні до стажу роботи у Службі судової охорони часу проходження служби у правоохоронних та інших державних органах, що дозволяло б встановлювати співробітникам судової охорони надбавки за стаж служби, а також надавати їм додаткову оплачувану відпустку.

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"Закон, що його підписав президент, дозволяє таке зарахування й таким чином забезпечує права працівників Служби судової охорони на належне грошове та пенсійне забезпечення", - повідомляють в Офісі президента.

Там зазначають, що документ також "уточнює та деталізує низку інших норм законодавства, зокрема поширює дію Дисциплінарного статуту Національної поліції України на працівників Служби судової охорони та визначає, що їхню підготовку та підвищення рівня кваліфікації здійснює Національна школа суддів".

Також закон надає право працівникам Служби на відстрочку від призову на строкову військову службу та дозволяє їм створювати професійні об’єднання та профспілки.

"Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, крім положення щодо розміру посадових окладів працівників центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони, яке набирає чинності з 1 січня 2022 року", - резюмують в ОП.