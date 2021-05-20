Заарештований в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про тортури ФСБ: Надягли на вуха дроти з петлями і пустили струм

Заарештований ФСБ в окупованому Криму журналіст Владислав Єсипенко передав із Сімферопольського СІЗО листа, в якому розповів про деталі свого затримання і катування під час допитів.

Цензор.НЕТ наводить текст листа, який опублікував ресурс Крим.Реалії.

"Це сталося наступного дня після того, як я знімав акцію покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. 10 березня їхав з Південного узбережжя до Сімферополя, після села Перевальне мене зупинив паличкою співробітник ДАІ/ДІБДР. Далі під'їхали співробітники ФСБ, поклали на землю. Потім підняли, почали обшук авто. Я обурювався. Говорив, що ФСБ "незграбно" працює, що й у них буде чорна смуга... Але, коли побачив підкинуту гранату в салоні, зрозумів, що чорна смуга, здається, почалася у мене. І вона явно може затягнутися.

Мене примушували підписувати протоколи обшуку. Я відмовлявся, на що співробітник ФСБ у Балаклаві (мабуть, старший) повідомив, що зараз ми поїдемо в інше місце, де я підпишу все, що він скаже: "І не таких розколювали".

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Мене посадили в бус, одягли чорні окуляри та навушники (нічого не бачу, нічого не чую). У повній невідомості їхали приблизно годину. В якийсь момент вдалося підняти окуляри, і я побачив дорожній знак: "Севастополь ‒ 46 км". Через хвилин десять зупинилися. Зрозумів, що приїхали в Бахчисарай. Завели в підвал будівлі й мовчки почали роздягати.

Пручався. Але оскільки їх було четверо, а я в наручниках, не допомогло. Повалили на підлогу, надягли на вуха дроти з петлями й пустили струм. Біль був нестерпним. На мої крики ніхто не звертав уваги. Хлопці працювали злагоджено та без емоцій.

У паузах між тортурами ставили запитання: "Мета приїзду до Криму", "Ми знаємо, що ти журналіст, але розкажи нам про завдання від спецслужб України", "Коли ти був завербований?", "Що і де знімав у Криму?", "Що ти знаєш про полковника Кравчука?" Також говорили, що в мене є досвід уникнення стеження, оскільки я часто прискорювався і гальмував під час їзди на авто. Тобто "умінням уникати стеження" натякали на мою шпигунську сутність. Я їздив по навігації! ‒ відповідаю. ‒ І, звичайно, прискорювався і пригальмовував, коли бачив по навігації радар.

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Якщо відповідь на якесь із питань їх не влаштовувала, знову одягали дроти й пускали струм. У якийсь момент я зрозумів, що біль можна перетерпіти, а оскільки мої крики стали слабшими, феесбешники, мабуть, професіонали, оцінивши ситуацію, збільшили силу струму, і біль став знову нестерпним.

Язик потріскався і почав кровоточити. Може, через розряди струму, а може, через те, що під час криків я його сильно прикушував. Коли почав випльовувати кров, співробітники ФСБ "дбайливо" принесли води й навіть зводили в туалет.

Один з "добрих" ефесбешників, запитавши, скільки я заробляю на своїх сюжетах, сказав, що "у Росії тобі платили б удесятеро більше". Далі "добрий" сказав, що я з ними "не зовсім щирий", і тому потрібно встати у стійку "упор лежачи" і відтискатися, а якщо втомлюся і зупинюся, то мене будуть бити ногами. Втомився я досить швидко. Отримав удари в корпус та в пах.

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"Добрий" під час екзекуцій вимагав, щоб я кричав "Слава Україні!". У відповідь я кричав "В натурі героям слава!" (Використовував їхній тюремний сленг, щоб їм було зрозуміліше). Потім знову був допит. Цей же "добрий" запропонував вибрати мені самому спосіб катування: струм чи відтискання. Я вибрав відтискання, але мене знову почали катувати струмом. Тільки тепер примотали скотчем до стільця.

Під час одного із сильних розрядів струму від болю я схопився, розірвавши скотч, який тримав, і зірвавши чорну маску з обличчя, побачив, що я в підвалі без вікон. У ньому ж перебували п'ятеро ефесбешників у балаклавах. А катували мене за допомогою приладу, схожого на армійський польовий телефон. Мене збили з ніг і знову зафіксували на стільці скотчем, продовживши допит. Через деякий час у підвал спустилася жінка (мабуть, теж співробітник ФСБ) і, одягнувши датчики мені на пальці, почала перевіряти на детекторі брехні. Мені знову ставили одні й ті самі запитання. Після поліграфа в підвалі я підписував якісь папери, на камеру говорив, що "шпигун" і що виконував завдання СБУ", - розповів у своєму листі Єсипенко.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

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