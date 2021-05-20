Новини

ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина

1 26249
ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина
Європейський Союз може прийняти рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро у вересні за умови виконання країною "домашнього завдання".

Про це в четвер у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту в ЄС і в НАТО заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічі ... ми так само проговорювали питання про отримання другого траншу макрофінансової допомоги. Очікується, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року. І ми зі свого боку також виконуємо свою домашню роботу", - сказала Стефанішина.

Читайте також: Україна і НАТО домовилися активізувати співпрацю для підвищення стійкості, - віцепрем'єрка Стефанішина

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Олександр Олійник 4609ce3b
    Прошу Євро Союз не виділяти ніяких коштів, нехай вчаться жити на свої, зароблені і зібрані в Україні
  • Super Gut
    Если посчитать, что только один ахметов нагрелся за прошлый год на 5 млрд долл, то у меня логичный вопрос: а накуя брать в долг, если можно просто не воровать и не давать воровать олигархам?!
  • Evgeny N
    Це той "другий транш", який повинен був надійти наприкінці 2019-го? чи той, який обіцяли у березні, травні, вересні, грудні 2020-го? А може той, що повинен був надійти на початку цього року? Який це "други транш"?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини