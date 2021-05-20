ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина

Європейський Союз може прийняти рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро у вересні за умови виконання країною "домашнього завдання".

Про це в четвер у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту в ЄС і в НАТО заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічі ... ми так само проговорювали питання про отримання другого траншу макрофінансової допомоги. Очікується, що таке рішення буде прийнято не пізніше вересня цього року. І ми зі свого боку також виконуємо свою домашню роботу", - сказала Стефанішина.

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