Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня. ФОТОрепортаж
День роботи Верховної Ради в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийшов до депутатів
Кандидати на посади міністрів - Олексій Любченко і Олександр Кубраков
День вишиванки у ВР
Олександр Кубраков приймає привітання після призначення на посаду міністра інфраструктури
Новий міністр економічного розвитку - Олексій Любченко
Діалог Любченка з нардепом з ОПЗЖ Німченком
Спілкування прем'єра з депутатами
Депутати з фракції "Голос"
Діалог спікера Разумкова з колегою
Фракція "Євросолідарності"
Олександр Пономарьов шукає застільні пісні і романси
Депутатські діалоги
Фракція "Батьківщини"
Президія Ради
Переписка нардепа Шахова з абонентом "Буся новий": "Так швидко все виходить, що навіть страшнувато, руки ноги тремтять. Риба сама йде, я не можу повірити. Боюся тільки. Твої поради потрібні і обов'язково напиши, що я роблю не так. І ще чого ти хочеш і я зможу все. Давай думай".
Фото - Цензор.НЕТ