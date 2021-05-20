Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня. ФОТОрепортаж

Робота ВР 20 травня 2021 року характеризувалася призначенням трьох міністрів, Днем вишиванки, а також пошуком "тостів і романсів для застілля".

День роботи Верховної Ради в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийшов до депутатів





Кандидати на посади міністрів - Олексій Любченко і Олександр Кубраков

День вишиванки у ВР

Олександр Кубраков приймає привітання після призначення на посаду міністра інфраструктури





Новий міністр економічного розвитку - Олексій Любченко

Діалог Любченка з нардепом з ОПЗЖ Німченком

Спілкування прем'єра з депутатами

Депутати з фракції "Голос"

Діалог спікера Разумкова з колегою

Фракція "Євросолідарності"





Олександр Пономарьов шукає застільні пісні і романси









Депутатські діалоги

Фракція "Батьківщини"

Президія Ради







Переписка нардепа Шахова з абонентом "Буся новий": "Так швидко все виходить, що навіть страшнувато, руки ноги тремтять. Риба сама йде, я не можу повірити. Боюся тільки. Твої поради потрібні і обов'язково напиши, що я роблю не так. І ще чого ти хочеш і я зможу все. Давай думай".

Фото - Цензор.НЕТ