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Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня. ФОТОрепортаж

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Робота ВР 20 травня 2021 року характеризувалася призначенням трьох міністрів, Днем вишиванки, а також пошуком "тостів і романсів для застілля".

День роботи Верховної Ради в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 01

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийшов до депутатів

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 02
Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 03

Кандидати на посади міністрів - Олексій Любченко і Олександр Кубраков

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 04

День вишиванки у ВР 

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 05

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 06

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 07

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 08

Олександр Кубраков приймає привітання після призначення на посаду міністра інфраструктури

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 09
Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 10

Новий міністр економічного розвитку - Олексій Любченко

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 11

Діалог Любченка з нардепом з ОПЗЖ Німченком

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 12

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 13

Спілкування прем'єра з депутатами

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 14

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 15

Депутати з фракції  "Голос"

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 16

Діалог спікера Разумкова з колегою

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 17

Фракція "Євросолідарності"


Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 18

Олександр Пономарьов шукає застільні пісні і романси

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 19

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 20

Депутатські діалоги

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 21

Фракція "Батьківщини"

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 22

Президія Ради 

Призначення 3 міністрів, тости і романси для застілля від Пономарьова і листування Шахова з Бусею: Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все, - день роботи ВР 20 травня 23

Переписка нардепа Шахова з абонентом "Буся новий": "Так швидко все виходить, що навіть страшнувато, руки ноги тремтять. Риба сама йде, я не можу повірити. Боюся тільки. Твої поради потрібні і обов'язково напиши, що я роблю не так. І ще чого ти хочеш і я зможу все. Давай думай".

Фото - Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    "Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый".

    Смотри, Шахов, чтобы абонент "Буся старый" тебе фаберже не оторвала. Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 8631
  • Гыг с Вами
    шо там шахов в мутной воде рыбачит? Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 406
  • ingrid
    Эх «работнички». Вспомнился анекдот:
    Вечер. Киев. Пожарная часть.
    Заходит начальник смены и говорит:
    - Так, хлопці, горить ВР. Збираємося повільно.......(с)
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