Зеленський підписав закон, що скасовує відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування обов'язкового відправлення на пошту порушників правил дорожнього руху оригіналу постанови про адміністративну відповідальність, за якою раніше було сплачено штраф.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Закон, що його підписав президент, скасовує необхідність надсилання на пошту порушника постанови про адмінвідповідальність, за якою вже був сплачений штраф. Згідно із законом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом лише у разі, якщо штраф не був сплачений протягом десяти днів після її винесення", - говориться в повідомленні.

Водночас попередні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов’язували надсилати оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності на пошту порушника, незалежно від погашення ним штрафу. Це призводило до плутанини та в деяких випадках – до повторної оплати штрафу.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Читайте також: Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль