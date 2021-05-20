У Зеленського обговорили проблемні питання нового опалювального сезону, який розпочнеться за новими правилами на ринку

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів нараду щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води громадянам. У заході взяли участь міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, а також представники областей і міст (у режимі відеоконференції).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Як нагадав Кирило Тимошенко, з травня цього року припинили дію спеціальні обов’язки (ПСО) з продажу газу виробникам теплової енергії, які були покладені на НАК "Нафтогаз України". За його словами, скасування ПСО збентежило як очільників міст, так і представників теплокомуненерго (ТКЕ).

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що в нових умовах влада надасть підтримку містам, і запевнив у виконанні всіх домовленостей, які були зафіксовані в меморандумі про взаєморозуміння щодо вказаних питань, який у лютому 2021 року підписали представники уряду, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП і мери українських міст".

"Я як заступник керівника Офісу саме з питань регіональної політики завжди стою на вашому боці, але й на боці держави", – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, у питанні теплопостачання також потрібно рухатися до ринкових відносин. Зокрема, кілька міст уже працюють без ПСО.

"Це реальність, уже є підписані контракти та співпраця з маленькими, середніми й великими містами", – додав заступник керівника Офісу Президента.

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Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов також зауважив, що скасування ПСО анонсувалося давно, і до початку нового опалювального сезону ще є час підготуватися та розв'язати всі відкриті питання. Зокрема, йдеться про вирішення проблеми наявних боргів підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України" та запобігання накопиченню нових.

"Також усі ми розуміємо, що діє підписаний між урядом України та мерами міст відповідний меморандум. Він буде реалізований у визначені строки та передбачає певні дії обох сторін", – сказав Олексій Чернишов і запевнив, що і уряд, і Офіс Президента намагатимуться в перехідний період надавати всіляку допомогу з точки зору його проходження.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зі свого боку запевнив учасників наради, що "Нафтогаз" забезпечуватиме достатній обсяг газу для покриття всіх потреб побутових споживачів України.

Він також розповів, що найближчим часом "Нафтогаз" запропонує довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання, що дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

"Це дасть вам можливість наперед дуже легко встановлювати тарифи. Ми зробимо максимально прийнятними умови розрахунків, тобто не будемо вимагати величезні передплати або банківські гарантії", - сказав він.

Щодо старих боргів – очікується, що питання буде вирішена найближчим часом у парламенті. За словами голови правління НАК "Нафтогаз", вже напрацьований відповідний законопроект і скоро має бути зареєстрований в Верховній Раді. Документ передбачатиме максимальне врегулювання боргів, які виникали через невідповідність тарифам на послуги теплопостачання тим цінам, які існували.