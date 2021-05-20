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Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА. ФОТО

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На Сумщині за програмою "Велике будівництво" завершили зведення сучасного стадіону європейського зразка для Стецьківської загальноосвітньої школи I-III ступенів. Зараз об'єкт готують до здачі в експлуатацію.

Про це повідомляє Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА 01

"Так як на цьому місці болотиста місцевість, будівельникам довелося додатково здійснити заходи щодо водозниження, облаштування газону і зробити все необхідне, щоб зробити стадіон, який відповідає європейським вимогам. Невдовзі цей об’єкт буде зданий в експлуатацію й Стецьківська школа отримає сучасний стадіон для школярів", - зазначив голова регіону Василь Хома.

Школа впродовж десяти років була без спортивного майданчика і стадіону. Керівництво закладу зверталося до влади всіх рівнів.

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У 2020 році об’єкт включили в програму Президента України "Велике будівництво", на реалізацію проєкту виділено 6,9 млн грн, у тому числі майже 6,3 млн грн – з державного бюджету та 661 тис. грн з місцевого бюджету. 

Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА 02

"Сьогодні завдяки співпраці керівництва держави, області, району та громади з’явилася прикраса нашого закладу – сучасний стадіон. Тож тепер діти мають змогу займатися футболом, легкою атлетикою, іншими видами спорту", - сказала директор школи Тетяна Папушенко.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" планують побудувати 80 стадіонів.

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Топ коментарі

  • Денис Фомин 39c8c642
    Зеленского просят восстановить дворцово-парковый комплекс "Усадьба" в Шаровке и музей Сковороды в Харьковской области - в 2022 году 300-летия со дня рождения философа.

    https://2day.kh.ua/kharkow/zelenskogo-prosyat-vosstanovit-sharovku-i-muzey-skovorody-v-kharkovskoy-oblasti

    Одна из самых знаменитых достопримечательностей в Харьковской области, которая давно нуждается в реконструкции, - дворцовый комплекс в Шаровке в список не попал.


    Вот вам и «Большая реставрация» от Зе.

    https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-city/sharovki-ne-budet-kakie-zdaniya-v-kharkove-popali-pod-bolshuyu-restavraciyu

    Шкільний стадіон європейського зразка побудований на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8576
  • Ned Stark
    Газон небось зробили на заводику Павелка і він вийшов дорожчим за німецький...
  • Анатолий Панасюк
    І при ЗЕ вони збільшили свої статки, не витрачаючись на будівництво.
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