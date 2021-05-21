Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони"

Підозрюваний у створенні НВФ ексдепутат Семен Семенченко заявив, що він і його соратники збиралися навчати білоруських активістів самообороні, щоб ті за необхідності могли стати в першому ряду боротьби проти російської агресії.

Про це він заявив на засіданні суду про продовження утримання під вартою, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Семенченка, восени минулого року його ім'я з'явилося в матеріалах справ проти низки білоруських опозиціонерів. Лукашенківські силовики стверджували, що він нібито постачав білоруській опозиції зброю і допомагав переходити кордон. За словами Семенченка, це не так - він і його товариші лише збиралися вчити білорусів самообороні.

"Потрібно було знайти людей, які в разі, якщо вони будуть створювати загони самооборони, могли б протидіяти якимось чином російській агресії. Ніякої зброї не було, і нам необхідно було цих людей виявляти, по можливості давати їм якісь навички - до цього не дійшло, але навички, мається на увазі, протидії, самооборони без зброї", - розповів він.

Семенченко зазначив, що співпрацював у цьому питанні з Головним управлінням розвідки, адже громадяни Білорусі могли бути джерелом цінної інформації.

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"Надавати цих людей безпосередньо співробітникам ГУР, тому що вони, перебуваючи на території України, могли надавати дуже серйозну допомогу в тій ситуації, коли почнеться протидія вже Росії", - сказав він.

Для цього, за словами Семенченка, в селі Любашівського району на Волині, за 20 км від кордону було куплено, відремонтовано та облаштовано будинок, в якому могли б зупинятися представники білоруської опозиції.

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Звинувачення проти себе Семенченко називає "замовленням", свою діяльність - "спрямованою на допомогу Головному управлінню розвідки в питаннях національної безпеки".

Він додав, що дізнався про підготовку у пред'явленні підозри за 2 тижні. І встиг написати на ім'я начальника ГУР Міноборони Буданова заяву з проханням захистити свої конституційні права.

"Після цього почали дзвонити інші високопоставлені особи і з'ясовувати, що відбувається. Дзвонив керівник комітету з розвідки Демченко, дзвонив заступник голови ОП з безпеки Машовець, дзвонив сам Єрмак і говорив, що він нічого не знає про це", - розповів Семенченко.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".