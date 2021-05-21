Тищенко отримав догану за вечірку під час локдауну, - "слуга народу" Арахамія

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко отримав партійну догану за вечірку на честь дня народження дружини під час локдауну.

Про це заявив голова фракції СН Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", - сказав Арахамія.

Інформацію також підтвердили нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Євгенія Кравчук. При цьому Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

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Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

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