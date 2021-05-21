Тищенко отримав догану за вечірку під час локдауну, - "слуга народу" Арахамія
Про це заявив голова фракції СН Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", - сказав Арахамія.
Інформацію також підтвердили нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Євгенія Кравчук. При цьому Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
У підсумку, штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним.
Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".