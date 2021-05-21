Лавров уникає зустрічі на рівні глав МЗС "нормандської четвірки", - Кулеба

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров блокує проведення зустрічі на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Кулеби, у нього немає контакту з Лавровим.

"Нічого не змінилося, немає. Ми продовжуємо намагатися з моїми французьким і німецьким колегами все-таки зібрати "нормандський формат" на рівні міністрів, але Сергій Лавров є доволі професійним дипломатом, щоб дуже вишукано і красиво уникати цієї зустрічі", - зазначив міністр.

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