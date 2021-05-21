Новини • Нормандські переговори

Лавров уникає зустрічі на рівні глав МЗС "нормандської четвірки", - Кулеба

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Лавров уникає зустрічі на рівні глав МЗС "нормандської четвірки", - Кулеба
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров блокує проведення зустрічі на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Кулеби, у нього немає контакту з Лавровим.

"Нічого не змінилося, немає. Ми продовжуємо намагатися з моїми французьким і німецьким колегами все-таки зібрати "нормандський формат" на рівні міністрів, але Сергій Лавров є доволі професійним дипломатом, щоб дуже вишукано і красиво уникати цієї зустрічі", - зазначив міністр.

Читайте: Я робив запит на розмову з Лавровим, але безрезультатно, - Кулеба

Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    А зачем кацапам эти встречи ? Все уже решено окончательно и дальше по их плану только война... КРАПКА
  • Alexsander Sokoloff
    "Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".
    Конь педальный он, в загоне...
    Лавров избегает встречи на уровне глав МИД "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4821
  • trawler_tug
    Кулеба, конь хоть и лошадь, но ты ему не ровня. Он порешает вопросы с Блинкеном, который неделю назад пудрил мозги тебе и твоему недолугому шефу.
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