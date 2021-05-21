На Івано-Франківщині лісовоз упав з моста в річку, двоє людей загинули, - Нацполіція. ФОТО
10 38122
У Калуському районі Івано-Франківської області внаслідок падіння вантажівки в річку загинули двоє осіб, ще одну людину госпіталізовано з травмами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківщини.
"У четвер, 20 травня, приблизно о 22:09 у селі Шевченкове з моста впав у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало троє людей. На місце події негайно прибули поліцейські, рятувальники та медики. Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще один чоловік зазнав травм, йому медики надавали допомогу", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що загиблі - водій 1979 р.н., житель села Лолин, та пасажир 1994 р.н., житель села Підліски. Ще один пасажир 1991 р.н. госпіталізований.
Попередня причина аварії: водій не впорався з керуванням і "КамАЗ" з моста впав у річку.