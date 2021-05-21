Шмигаль сьогодні в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом, відповідальність лежить не тільки на Степанові чи Ляшку, - Разумков

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні виступить у Верховній Раді. Він звітуватиме про виконання постанови Ради щодо боротьби з коронавірусом.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Будьмо відвертими, відповідальність лежить не тільки на міністрі охорони здоров'я, чи то Степанові, чи Ляшку. Відповідальність насамперед перебуває в зоні відповідальності Кабінету Міністрів України, тому що дуже багато додано до цього процесу міністерств різних сфер: Міністерство фінансів, прем'єр-міністр безпосередньо курує цей напрямок. І завтра (21 травня. - Ред.) у Верховній Раді саме прем'єр-міністр звітуватиме про виконання постанови Ради щодо боротьби з COVID-19", - розповів Разумков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення Максима Степанова з поста голови МОЗ.

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