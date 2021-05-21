Новини • Убивство Шеремета

Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко

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Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко
Фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь підтвердила, що спілкується з президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дугарь повідомила у Facebook.

"Шановні друзі! Мені надходять чимало запитань стосовно сьогоднішньої пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента, і зрештою його знайшла! (Листування між двома і більше людьми - нормально)", - йдеться в повідомленні.

За словами Дугарь, для неї важливо було донести свою історію, бачення і переживання від того, що відбувається з нею, Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.

"Прошу поставитись з розумінням до приватності мого спілкування з Володимиром Зеленським ! Головний бій за правду - попереду!" - підсумувала вона.

Нагадаємо, 20 травня під час пресконференції Зеленський заявив, що листується з Дугарь і показав листування одному з журналістів.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Поговорила с Президентом, и браслет на ноге уже не так трёт...
  • Злая Одесситка
    Интересно, а остальные двое ее друзей по несчастью знали об этой переписке? Не мне судить, но есть в этой ситуации, что-то неприятное.
  • Анатолий К 65c6a92d
    У мене виникли підозри, чому Яна спілкувалася з особою, яка наказала катувати патріотів, замість відвертих ворогів? А яку інформацію вона давала узурпатору? По його словах він не впливає на правоохоронні органи, то навіщо це було робити? А Антоненко і Кузьменко про це знали?
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