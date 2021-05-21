Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19

У Латвії на кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися в'їхати в країну з підробленими тестами на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У Баусському краї виявлено вісім порушників з українським громадянством і одного з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю - ще двох литовців.

Проти чотирьох громадян України розпочато адміністративне провадження, інших притягнуто до адміністративної відповідальності.

Від початку квітня виявлено вже приблизно 100 порушників з підробленими тестами.

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