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Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19

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Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19
У Латвії на кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися в'їхати в країну з підробленими тестами на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У Баусському краї виявлено вісім порушників з українським громадянством і одного з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю - ще двох литовців.

Проти чотирьох громадян України розпочато адміністративне провадження, інших притягнуто до адміністративної відповідальності.

Від початку квітня виявлено вже приблизно 100 порушників з підробленими тестами.

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Топ коментарі

  • Иван Стариков
    очень скоро Украине закроют въезд во все страны, потому как тут слишком много хитроделанных
  • Vova 6708a7cc
    Достойный штраф, и депортацию на лет 10, чтоб другим неповадно было.
  • Первый Второй
    Из 12 знакомых которые прилетели с семьями из Египта в апреле 9 удалили "Дію вдома" сразу после прохождения контроля. Только один повез жену с ребенком сдавать ПЦР по прибытии. Он просто не знал что можно и так.
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