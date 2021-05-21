США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол", - Байден
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами американського лідера, з цією метою США поповнять ракетами ізраїльську систему "Залізний купол".
"Щойно я мав розмову з прем’єр-міністром Нетаньяху. Сьогодні я також говорив з президентом Єгипту аль-Сісі", - повідомив президент США. Він підкреслив, що в результаті була підтверджена готовність сторін до безумовного припинення бойових дій у регіоні.
Водночас, за словами Байдена, у розмові з Нетаньяхєу він підтвердив, що США повною мірою "підтримують право Ізраїлю на самозахист від невибіркових ракетних ударів" з боку ХАМАС та інших угруповань у Секторі Гази.
"Прем’єр-міністр (Нетаньяху. – Ред.) висловив вдячність за систему "Залізний купол", яку наші країни розробляли разом, і яка врятувала незлічені життя ізраїльських громадян… Я запевнив його зі свого боку в повній підтримці щодо поповнення ізраїльської системи "Залізний купол" для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому", - підкреслив Байден.
Нагадаємо, "Залізний купол" - це мобільна всепогодна система протиракетної оборони, здатна перехоплювати та знищувати ракети, снаряди, БПЛА та літаки. Основне її призначення – захист цивільного населення. В Ізраїлі розгорнуто 10 таких батарей, які продемонстрували високу ефективність під час останніх масованих ракетних ударів ХАМАС та інших екстремістських угруповань.