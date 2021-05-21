У Раді зареєстровано постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією

У Верховній Раді зареєстрували постанову про визнання Україною ХАМАС терористичною організацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами парламентарки, цю ініціативу підтримали 80 народних депутатів з різних партій.

"Фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів - Євросоюзу, США, Канади, а також Британії й Японії, які давно визнали цей радикальних рух терористичною організацією. Крім того, такими діями ми робимо крок назустріч Ізраїлю. І цей крок давно назрів. Не в останню чергу тому, що головною країною, яка не лише не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Російська Федерація, яка радо приймає ватажків ХАМАСу в Москві, і чий міністр закордонних справ називає їх "любими друзями"", - наголосила нардепка.

Василевська-Смаглюк зазначила, що Кремль використовує терористів ХАМАСу для тиску на США, щоб вимагати поступок з інших питань.

"Зокрема, щодо визнання анексії Криму й щодо врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі, а фактично - для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви", - додала вона.

Як свідчать дані на сайті парламенту, проєкт постанови передано на розгляд керівництву.

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