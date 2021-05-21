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За вчора вакцинували проти коронавірусу 18 913 осіб, загалом - 971 034, - МОЗ

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За вчора вакцинували проти коронавірусу 18 913 осіб, загалом - 971 034, - МОЗ
18 913 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 20 травня 2021 року. Одну дозу вакцини отримали 6287 осіб, повністю імунізовані - 12 626 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 971 034 особи, з них отримали 1 дозу – 971 032 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 60 696 осіб. Загалом проведено 1 031 728 щеплень", - уточнили в міністерстві.

Станом на 20 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 577 799 осіб.

Також читайте: До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Темпи вакцинації космічні За вчера вакцинировали от коронавируса 18 913 человек, всего - 971 034, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5268
  • Bodalux
    Те, що ви описали - це реальність. А статистика МОЗу - це просто цифри. Між ними мало чого спільного.

    Це те саме, що шукати щось спільне з заявами в відосиках Гідранта і діями зеленої шобли.
  • Стас Белов fce31e0a
    Знакомая 60+ хотела вакцинироваться на этой неделе, семейный доктор сказала - без проблем, берите даже знакомых, вакцинируем всех... приехала (живет за Киевом) в больнице сказали вакцины нет, осталась только на вторую дозу. Вопрос - это статистика тех кого прививают второй дозой?
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