На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик
Про це в інтерв'ю журналістам у ВР заявила лідерка партії Кіра Рудик, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми поставимо питання, чи буде колись у цього уряду програма дій, яку має затвердити парламент, або вони планують і далі працювати без програми, без стратегії, просто з гучними заявами з приводу того, що вони планують", - зазначила вона.
Рудик вважає, що уряд не впорався з боротьбою з коронавірусом і саме тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов пішов у відставку.
Нардепка розповіла, що "Голос" також хоче дізнатися про план роботи нового глави МОЗ Віктора Ляшка.
"У його промові під час призначення ми почули, що він працюватиме над медстрахуванням і над розробкою української вакцини (проти коронавірусу. - Ред.). Насправді зараз потрібно розуміти, яким чином буде використано час (наступні три місяці. - Рудик.) для того, щоб підготуватися до наступної хвилі пандемії", - розповіла Рудик.