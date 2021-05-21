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Розмір субсидій не зменшуватиметься, - міністерка соцполітики Лазебна

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Розмір субсидій не зменшуватиметься, - міністерка соцполітики Лазебна
В Україні не буде змінюватися розмір субсидій. Однак відбудеться корегування відповідно до майнового стану громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомила журналістам міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Міністерка підкреслила, що зараз змін щодо розміру субсидій відбуватися не буде.

"Ні, розмір субсидій не буде зменшуватись. Власне, що таке розмір субсидій. Це різниця між розміром платіжки і доходами людей, власне за тими нормативами, які у них є. Відбудеться коригування відповідно до майнового стану", - сказала Лазебна.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    По факту, субсидий сейчас уже нет. Поэтому уменьшатся уже нечему
  • Vadym Tsyrkalyuk
    просто она будет не всем даваться
  • Вася Шевченко f77d76ba
    просто будет уменьшаться количество субсидантов (тем кому повезет))))
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